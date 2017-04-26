В Киеве к "Евровидению" высадили 15 тысяч деревьев и кустов, - КГГА

Среди высаженных деревьев - платаны, ели, можжевельники и катальпы. Установлено также тысячу подвесных термочаш, где высадят ампельные цветы - растения с ниспадающими побегами.

Об этом рассказали в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. При этом по информации, КГГА, к концу текущей недели будут завершены десять цветочных панно с логотипом "Евровидение-2017", которые будут украшать въезды в город и основные транспортные развязки.

Еще десять тематических клумб ландшафтные дизайнеры создадут на улице Бажана, Одесской площади, склонах возле парка Славы и в других местах столицы, пояснили в администрации, добавив, что столице постепенно и системно возвращают славу города-парка.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве к Евровидению Арку дружбы народов заклеивают пятью разными цветами. Проект называется Arc of diversity, что в переводе с английского означает Арка разнообразия. Это временная инсталляция на период проведения песенного конкурса Евровидение-2017.