Со среды на мосту Метро ограничат движение транспорта - КГГА

Мост в направлении с Набережного шоссе на Броварской проспект буде перекрыт для движения транспорта на время ремонт бетонного покрытия. Ремонтные работы продлятся до 28 апреля.

Как сообщили в Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор", движение транспорта будет перекрыто в первой полосе с девяти часов вечера 26 апреля до семи часов утра 27 апреля и во второй полосе – с девяти часов вечера 27 апреля до семи часов утра 28 апреля.

В связи с чем "Киевавтодор" призывают водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на время проведения в Киеве международного песенного конкурса " Евровидение-2017" вносятся временные ограничения движения в центре города. При этом движение будет ограничено, как для транспортных средств, так и для пешеходов.