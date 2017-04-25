В Киеве умерла актриса и ведущая "Вечерней сказки" Надежда Батурина

Она также известна как ведущая программы "Вечерней сказки". Как сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины, народная артистка Украины с 1961 года сыграла на сцене Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки более 50 ведущих ролей в лучших спектаклях.

Она также реализовала себя как театральный режиссер, осуществив постановку ряда спектаклей в театре русской драмы и театре "Созвездие". В течение длительного времени Надежда Батурина вела программу "Вечерняя сказка" на украинском телевидении.

Министерство культуры Украины выражает искренние соболезнования родным, близким, коллегам и всей художественной общественности и сообщает, что прощание с актрисой состоится 27 апреля в 12 часов дня в Лесином фойе театра Леси Украинки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 2 марта умер известный одесский юморист, актер и ведущий Сергей Олех.