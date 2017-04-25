В Киеве столкнулись пять автомобилей, три человека получили травмы - ФОТО

В результате инцидента три человека получили травмы. Как сообщают очевидцы в социальной сети Facebook, столкновение произошло на улице Елены Телиги. Тут столкнулись сразу пять машин.

По предварительным данным, водители двигались в крайней левой полосе. Вместе с тем, не соблюдая дистанции, водитель Subaru, совершил аварийное торможение.

В итоге его машина врезалась в седан Daewoo Lanos. Тот в свою очередь догнал универсал Subaru. Из-за пренебрежения правилами дорожного движения другие водители не смогли соблюсти безопасную дистанцию и повлекли дальнейшие столкновения.

Кроме первых двух автомобилей в ДТП попали BMW, Volkswagen и Fiat. В результате аварии пострадали водитель и пассажирка Lanos.

Травмы также получил водитель Volkswagen. Девушка-водитель Volkswagen в результате аварии получила перелом ноги, челюсти и открытые резаные раны лица. Скорая помощь увезла всех травмированных в больницу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ровенской области сегодня столкнулись четырех машин. Один из водителей не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там столкнулся с Mercedes-Benz Sprinter. Микроавтобус врезался в отбойник и также вылетел на встречную, где столкнулся с Renault Trafic.