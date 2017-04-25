Киевское метро может прекратить работу уже завтра

Это связано с тем, что сегодня Высшим хозяйственным судом Украины было вынесено решение в пользу компании Укррослизинг о взыскании задолженности с КМ Киевский метрополитен.

Известно, что метро в долгу пере Укррослизинг на сумму почти в 1 млрд грн.

Данная задолженность за пользование 100 вагонами метро образовалась в результате накопления штрафов и коэффициента корректировки согласно изменениям в валютном курсе.

Ранее УРА-Информ сообщал, что станция метро Героев Днепра закрыта из-за угрозы взрыва.