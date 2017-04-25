Киевское метро может прекратить работу уже завтра

На странице народного депутата Юрия Левченко в Фейсбук появилась информация о том, что уже завтра Киевский метрополитен может прекратить свою работу.
Это связано с тем, что сегодня Высшим хозяйственным судом Украины было вынесено решение в пользу компании Укррослизинг о взыскании задолженности с КМ Киевский метрополитен.
Известно, что метро в долгу пере Укррослизинг на сумму почти в 1 млрд грн.
Данная задолженность за пользование 100 вагонами метро образовалась в результате накопления штрафов и коэффициента корректировки согласно изменениям в валютном курсе.
Ранее УРА-Информ сообщал, что станция метро Героев Днепра закрыта из-за угрозы взрыва.