17:06 25.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Киевское метро может прекратить работу уже завтра

На странице народного депутата Юрия Левченко в Фейсбук появилась информация о том, что уже завтра Киевский метрополитен может прекратить свою работу.

Киевское метро может прекратить работу уже завтра

Это связано с тем, что сегодня Высшим хозяйственным судом Украины было вынесено решение в пользу компании Укррослизинг о взыскании задолженности с КМ Киевский метрополитен.

Известно, что метро в долгу пере Укррослизинг на сумму почти в 1 млрд грн.

Данная задолженность за пользование 100 вагонами метро образовалась в результате накопления штрафов и коэффициента корректировки согласно изменениям в валютном курсе.

Ранее УРА-Информ сообщал, что станция метро Героев Днепра закрыта из-за угрозы взрыва.


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