21:54 25.04.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100164859:Polishuk

Киеврада выделит на ремонт межквартальных проездов еще 400 миллионов гривен

Столичная власть намерена дополнительно выделить на капитальный ремонт межквартальных проездов 400 миллионов гривен.

Киеврада выделит на ремонт межквартальных проездов еще 400 миллионов гривен

Соответствующее решение было принято постоянной комиссией Киевской городской рады по вопросам бюджета и социально-экономического развития. Таким образом, в бюджет на этот год будут внесены изменения, согласно которым в городской бюджет будут заложены дополнительные 809 миллионов гривен на развитие автомобильных дорог общего пользования и дорожной инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба Киеврады, еще 300 миллионов гривен будут выделены на капремонт улиц и дорог, а сто миллионов гривен – на ремонт межквартальных проездов.

Вместе с тем, в рамках корректировки бюджета также предусмотрены дополнительные расходы на проведение "Евровидения-2017".

На систему видеонаблюдения в местах расположения локаций песенного конкурса планируется направить более 19 миллионов гривен, еще пять миллионов гривен

пойдет на приобретение урн для обеспечения надлежащего уровня благоустройства города, 500 тысяч гривен - для привлечения волонтеров, 125 тысяч ривен - на благоустройство территории Национального историко-культурного музея "Киевская крепость" - одной из развлекательных зон песенного конкурса.

Дополнительное финансирование стало возможно за счет остатка средств бюджета города по состоянию на 1 января текущего года, - пояснил председатель постоянной комиссии по вопросам бюджета Андрей Странников, добавив, что соответствующий проект решения должны поддержать депутаты на пленарном заседании Киеврады.

Напомни, как сообщал УРА-Информ, на время проведения в Киеве международного песенного конкурса "Евровидение-2017" вносятся временные ограничения движения в центре города.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив