Киеврада выделит на ремонт межквартальных проездов еще 400 миллионов гривен

Соответствующее решение было принято постоянной комиссией Киевской городской рады по вопросам бюджета и социально-экономического развития. Таким образом, в бюджет на этот год будут внесены изменения, согласно которым в городской бюджет будут заложены дополнительные 809 миллионов гривен на развитие автомобильных дорог общего пользования и дорожной инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба Киеврады, еще 300 миллионов гривен будут выделены на капремонт улиц и дорог, а сто миллионов гривен – на ремонт межквартальных проездов.

Вместе с тем, в рамках корректировки бюджета также предусмотрены дополнительные расходы на проведение "Евровидения-2017".

На систему видеонаблюдения в местах расположения локаций песенного конкурса планируется направить более 19 миллионов гривен, еще пять миллионов гривен

пойдет на приобретение урн для обеспечения надлежащего уровня благоустройства города, 500 тысяч гривен - для привлечения волонтеров, 125 тысяч ривен - на благоустройство территории Национального историко-культурного музея "Киевская крепость" - одной из развлекательных зон песенного конкурса.

Дополнительное финансирование стало возможно за счет остатка средств бюджета города по состоянию на 1 января текущего года, - пояснил председатель постоянной комиссии по вопросам бюджета Андрей Странников, добавив, что соответствующий проект решения должны поддержать депутаты на пленарном заседании Киеврады.

Напомни, как сообщал УРА-Информ, на время проведения в Киеве международного песенного конкурса "Евровидение-2017" вносятся временные ограничения движения в центре города.