Киевэнерго вновь отключает горячую воду в пяти районах столицы

Компания "Киевэнерго" с сегодняшнего дня возобновила гидравлические испытания теплосетей в Святошинском, Оболонском, Голосеевском, Подольском и Соломенском районах. Как пояснили в компании, гидравлические испытания теплосетей были приостановлены для избежания отключений горячей воды в период снижения температуры воздуха.

До 8 мая испытания теплосетей будут проводиться от станции теплоснабжения "Беличи" и районных котельных "Теремки", "Минская" и "Центральная".

На данный период горячее водоснабжение будет временно прекращено для 299 жилых домов, 11 лечебных учреждений, 15 детских садов, 13 школ и 85 ведомств в Святошинском районе. В Оболонском районе вода будет отсутствовать в 80 жилых домах, двух лечебных учреждениях, шести детсадах, четырех школах и 22 ведомствах. Пять жилых домов и четыре ведомств будут отключены в Подольском, а Голосеевском - 29 жилых домов, три детсада, две школы и шесть ведомств.

Вместе с тем с 25 апреля по 8 мая испытания теплосетей также будут проводиться от районной котельной "Никольская Борщаговка".

На этот период горячее водоснабжение будет временно прекращено для 511 жилых домов, шести лечебных учреждений, 35 детских садов, 22 школы, 140 ведомств в Святошинском районе, а также четыре жилых домов и четырех ведомств в Соломенском районе.

Напомним, гидравлические испытания - это метод диагностики теплосетей, применяемый во время каждого межотопительного периода.

Как сообщал УРА-Информ, "Киевэнерго" приостановила проведение гидравлических испытаний в Киеве до 25 апреля в связи с похолоданием.