В Киеве на время проведения "Евровидения" будет ограничено движение

При этом движение будет ограничено, как для транспортных средств, так и для пешеходов. Как рассказал руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко в Киеве во время еженедельного брифинга в понедельник, 24 апреля, с полуночи вторника, 25 апреля и до полуночи 18 мая будет запрещено движение пешеходов на улице Крещатик на участке от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Прорезной нижней частью тротуара на нечетной стороне.

Ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях на улице Крещатик на участке от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Михайловской и на улице Прорезной на участке от Пушкинской до Крещатика.

Затем с нуля часть 30 апреля до 23 часов 14 мая ограничат движение транспортных средств и пешеходов на улицах Никольско-Слободской в обоих направлениях на участке от улицы Панельной до улицы Митрополита Андрея Шептицкого, по улице Митрополита Андрея Шептицкого на участке от Никольско-Слободской улицы до Раисы Окипной.

7 мая начиная с часу дня и до полуночи также будет ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях на улице Михаила Грушевского - от Европейской площади до Парковой дороги. Временно запрещено движение транспортных средств и ограничено движение пешеходов в обоих направлениях с полуночи 6 мая до нуля часов 7 мая на улице Михаила Грушевского - от Парковой дороги до Ивана Мазепы, а 7 мая с часу дня и до полуночи будет ограничено движение транспортных средств и пешеходов в обоих направлениях на Парковой дороге на участке от Петровской аллеи до площади Андрея Первозванного, а также на Петровской аллее - от Европейской площади до Парковой дороги.

Кроме этого, для проведения церемонии открытия песенного конкурса будет временно ограничено движение в обоих направлениях начиная с нуля часов 6 мая до нуля часов 7 мая на улице Институтской на участке от улицы Ольгинской до переулка Крепостного, а также на улице Садовой - от улицы Институтской до улицы Михаила Грушевского и на улице Липской - от Институтской до Михаила Грушевского, а также на улице Шелковичной - от Институтской до Михаила Грушевского, - пояснил Бондаренко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на подготовку 250 волонтеров, которые будут обслуживать международный песенный конкурс "Евровидение-2017" КГГА выделила около 0,5 миллионов гривен. Специально отобранные люди уже прошли профессиональную подготовку.