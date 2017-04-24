Столичная прокуратура задержала директора Института психологии им. Костюка

Чиновник попался на горячем во время получения взятки. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, директор получил пять тысяч долларов от гражданки.

За эти деньги он обещал содействие в зачислении на работу в лабораторию консультативной психологии и психиатрии Института с возможностью одновременно учиться в данном Институте с целью получения образовательно-квалификационного уровня "магистр".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 24 апреля правоохранители задержали при получении взятки в сумме 5,5 тысяч гривен начальника районного отделения государственной налоговой инспекции Главного управления ГФС во Львовской области.