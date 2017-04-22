09:39 22.04.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100164653:mysnichenko

Во время Евровидения-2017 поменяют схему дорожного движения

По причине скорого проведения в городе Киев популярного конкурса “Евровидение-2017” в городе хотят внедрить изменения в схему автодорожного движения.

Во время Евровидения-2017 поменяют схему дорожного движения

Эти сведения распространили в КГГА. Таким образом – в ходе проведения торжественной церемонии открытия конкурса внесут некоторые изменения в схему перемещения транспорта, а также пешеходов. Изменения будут актуальны с шестого мая по седьмое.

В частности, на Институтской улице будут изменения, а также на Садовой, на улице Липская в центре города, а также на Шелковичной. При этом седьмого мая начиная с 13-ти часов и до 24-ех часов ограничат перемещение автотранспорта на Грушевского.

Как сообщал УРА-Информ, в МВД ожидают провокаций в ходе Евровидения-2017.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив