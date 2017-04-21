В столице пройдет день под девизом "На велосипеде на работу"

Так, место встречи всех участников акции в 2017-ом году решили поменять на Мариинский парк. Такое решение приняли, потому что на Майдане идет ремонт.

Такие сведения распространила КГГА. Согласно этой информации – все участники указанного мероприятия уже получили приглашение на утренний кофе в указанном парке – с восьми утра и до десяти утра – сказано в сообщении. При этом члены ассоциации велосипедистов столицы пригласила всех отправлять в данный день на работу на велосипеде. Также будет организован праздник с подарками и завтраком.

Как сообщал УРА-Информ, с 2016-го года на улицах Днепра начали работать полицейские велопатрули.