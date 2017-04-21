02:00 21.04.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100164561:mysnichenko

В столице пройдет день под девизом "На велосипеде на работу"

25-го апреля в городе Киеве запланирован день под девизом "На велосипеде на работу". 

В столице пройдет день под девизом

Так, место встречи всех участников акции в 2017-ом году решили поменять на Мариинский парк. Такое решение приняли, потому что на Майдане идет ремонт.

Такие сведения распространила КГГА. Согласно этой информации – все участники указанного мероприятия уже получили приглашение на утренний кофе в указанном парке – с восьми утра и до десяти утра – сказано в сообщении. При этом члены ассоциации велосипедистов столицы пригласила всех отправлять в данный день на работу на велосипеде. Также будет организован праздник с подарками и завтраком.

Как сообщал УРА-Информ, с 2016-го года на улицах Днепра начали работать полицейские велопатрули.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив