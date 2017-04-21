В столице открылась книжная выставка

В ней участие сейчас принимают примерно 50 украинских издательств – рассказали сегодня в Госкомтелерадио. При этом до 23-го апреля люди смогут ознакомиться как с украинской, так и с иностранной продукцией издательств.

На указанной выставке будет показана художественная литература, а также научной сферы, учебной, музыкальной, книги для детей и многое другое. Некоторые издания получится купить по специальной, акционной цене.

Как сообщал УРА-Информ, в прошлом – 2016-ом году – выставка книг состоялась в Кировограде – на площади Героев Майдана.