21:34 21.04.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100164646:mysnichenko

В столице открылась книжная выставка

В “Украинском доме”, который расположен в столице, только стартовала восьмая Киевская выставка книг.

В столице открылась книжная выставка

В ней участие сейчас принимают примерно 50 украинских издательств – рассказали сегодня в Госкомтелерадио. При этом до 23-го апреля люди смогут ознакомиться как с украинской, так и с иностранной продукцией издательств.

На указанной выставке будет показана художественная литература, а также научной сферы, учебной, музыкальной, книги для детей и многое другое. Некоторые издания получится купить по специальной, акционной цене.

Как сообщал УРА-Информ, в прошлом – 2016-ом году – выставка книг состоялась в Кировограде – на площади Героев Майдана.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив