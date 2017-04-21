В работу трех станций столичного метро из-за футбольного матча внесли изменения

В связи с чем руководство киевского метрополитена вносит изменения в график работы трех станций метро. Как сказано в сообщении пресс-службы КП "Киевский метрополитен", сегодня с семи часов и до восьми часов будет закрыта станция "Олимпийская" на вход и выход.

При этом станция метро "Дворец спорта" будет закрыта на выход, а "Площадь Льва Толстого" - на вход. На время закрытия поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки, - пояснили в пресс-службе, добавив, что после окончанию матча возможно ограничение на вход на станциях "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве 21-24 апреля движение всех видов транспорта на улице Трухановской и части улицы Крещатик будет запрещено.