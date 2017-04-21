В пятницу после обеда в Киеве на три дня перекроют Крещатик

Киевская городская государственная администрация принята решение ограничить движение транспорта на улице Крещатик на участке от улицы Богдана Хмельницкого до Майдана Незалежности с полудня 21 апреля до шести часов утра 24 апреля. Как сообщает пресс-служба КГГА, это связано с проведением в столице Национальных спортивных соревнований "Игры непокоренных".

В администрации также отметили, что проведение спортивной части мероприятия запланировано с нуля часов до пяти часов вечера 22 апреля на улице Трухановской, а торжественная часть мероприятия начнется в полночь и завершится в десять часов вечера 23 апреля на улице Крещатик.

Напомним, "Игры Непокоренных" - это международные спортивные соревнования для военнослужащих и ветеранов с ограниченными физическими возможностями, полученными при исполнении служебных обязанностей. Участие в соревнованиях принимают команды от стран-членов Организации Североатлантического договора, а также стратегических партнеров Альянса.

Впервые эти соревнования состоялись в 2014 году в Лондоне.

Как сообщал УРА-Информ, КГГ решила частично ограничить движение автотранспорта на Кольцевой дороге на участке от улицы Соборной до поворота на город Вишневое с 18 по 30 апреля в связи с проведением ремонтных работ.