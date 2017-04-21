16:31 21.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Киеве семибалльные пробки

Приложение Яндекс-карты зафиксировало пробки в семь баллов в столице Украины.

В Киеве семибалльные пробки

По данным электронной карты движение ограничено практически на всех центральных улицах Киева. Скорость движения автомобилей на улицах Владимирская, Богдана Хмельницкого, Михайловская, Институтская, Бассейная, Большая Васильковская, Саксаганского, а также на бульваре Тараса Шевченко не превышает 5 км в час.

Также пробки наблюдаются и на приближенных к центру улицах.

До этого времени в Киеве зафиксировано 8 дорожно-транспортных происшествий.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в работу трех станций столичного метро внесли изменения из-за футбольного матча "Динамо"-"Шахтер".


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