В Киеве семибалльные пробки

По данным электронной карты движение ограничено практически на всех центральных улицах Киева. Скорость движения автомобилей на улицах Владимирская, Богдана Хмельницкого, Михайловская, Институтская, Бассейная, Большая Васильковская, Саксаганского, а также на бульваре Тараса Шевченко не превышает 5 км в час.

Также пробки наблюдаются и на приближенных к центру улицах.

До этого времени в Киеве зафиксировано 8 дорожно-транспортных происшествий.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в работу трех станций столичного метро внесли изменения из-за футбольного матча "Динамо"-"Шахтер".