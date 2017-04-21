17:39 21.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Мэр Киева ехал на работу на велосипеде и упал - ФОТО

На сайте Вести появились фото столичного мэра Виталия Кличко во время падения с велосипеда по пути на работу.

Мэр Киева ехал на работу на велосипеде и упал - ФОТО

В сообщении говорится, что Кличко не впервые выезжает в город на велосипеде. Обычно его сопровождает велосипедная охрана. Однако и она не способна защитить мэра от плохих дорог и падений.

Так, Виталий Кличко хотел запрыгнуть на бордюр, не вставая с байка, однако он оказался слишком высоким. Мэр упал с велосипеда, перелетев через руль. Помочь градоначальнику попытались многочисленные прохожие. Однако он не придал большого значения своему падению: отряхнулся, сел на байк и дальше двинулся в сторону мэрии.

Фото падения Кличко с велосипеда вызвали в интернете шквал комментариев.

Ранее УРА-Информ сообщал, что  мэр Киева велел повысить уровень качества коммунальных услуг.


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