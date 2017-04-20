14:39 20.04.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице столкнулись Maserati и бетономешалка

В столице на мосту Патона сегодня была авария при участии легковушки и КАМАЗа.

В столице столкнулись Maserati и бетономешалка

Так, на указанном мосту зафиксировали столкновение бетономешалки марки КАМАЗ и авто марки Maserati. Сегодня эту информацию распространил Киев Оперативный при помощи соцсети.

Авария эта зафиксирована на столичном мосту Патона. Согласно обнародованным фото с места событий – авто ехали в попутном направлении – в сторону центра города. Также известно, что вчера – 19-го апреля – в столице на Ирпенской автотрассе ранее было столкновение шести авто. В результате травмированы люди.

Как сообщал УРА-Информ, на Донетчине на СТО возникло возгорание двух авто. Люди по итогам инцидента не пострадали.


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