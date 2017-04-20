16:15 20.04.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице одобрили порядок размещения вывесок

В рамках заседания Киевского горсовета 20-го апреля депутаты одобрили порядок размещения в городе вывесок.

В столице одобрили порядок размещения вывесок

Эти сведения распространили сегодня в Киевсовете. Согласно сообщению – в указанном документе сказано про особенности регистрации всех вывесок, а также про схемы их расположения, про демонтаж незаконных, а также про ответственность за непрезентабельный их вид.

К примеру, будет запрещено размещать вывески, закрывающие балкон или фасад здания, закрывающие таблички, на которых указаны номера зданий. А площадь вывески должна быть не больше трех квадратных метров.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Запорожье легковое авто врезалось в билборд.


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