В столице одобрили порядок размещения вывесок

Эти сведения распространили сегодня в Киевсовете. Согласно сообщению – в указанном документе сказано про особенности регистрации всех вывесок, а также про схемы их расположения, про демонтаж незаконных, а также про ответственность за непрезентабельный их вид.

К примеру, будет запрещено размещать вывески, закрывающие балкон или фасад здания, закрывающие таблички, на которых указаны номера зданий. А площадь вывески должна быть не больше трех квадратных метров.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Запорожье легковое авто врезалось в билборд.