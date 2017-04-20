07:59 20.04.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве в четверг по улице Малоподвальной движение транспорта будет закрыто

Столичная власть сообщает, что в четверг, 20 апреля, движение транспорта на улице Малоподвальной будет полностью закрыто.

В Киеве в четверг по улице Малоподвальной движение транспорта будет закрыто

Тут будут проводится ремонтные работы афальтобетонного покрытия. Как сказано в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, начиная с девяти часов утра и до пяти часов вечера на участке от улицы Паторжинского до перекрестка Шевченко проезд будет закрыт.

В связи с чем Киевавтодор призывает водителей по возможности выбирать другие маршруты движения, - пояснили в КГГА.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду, 19 апреля, столичные власти частично перекрыли движение транспорта на мосту через Русановкий канал, соединяющий Русановской набережной с улицей Раисы Окипной. Тут "Киеватодор" проводил ремонт деформационных швов.


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