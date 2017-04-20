В Киеве в четверг по улице Малоподвальной движение транспорта будет закрыто

Тут будут проводится ремонтные работы афальтобетонного покрытия. Как сказано в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, начиная с девяти часов утра и до пяти часов вечера на участке от улицы Паторжинского до перекрестка Шевченко проезд будет закрыт.

В связи с чем Киевавтодор призывает водителей по возможности выбирать другие маршруты движения, - пояснили в КГГА.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду, 19 апреля, столичные власти частично перекрыли движение транспорта на мосту через Русановкий канал, соединяющий Русановской набережной с улицей Раисы Окипной. Тут "Киеватодор" проводил ремонт деформационных швов.