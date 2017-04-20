В Киеве столкнулись шесть автомобилей - ФОТО

На Ирпенской трассе столкнулись сразу шесть автомобилей. Как сообщают в социальной сети очевидцы, есть пострадавшие, однако сколько их и в каком они состоянии пока не известно.

По предварительной информации, Daewoo вылетел на встречную полосу и тут лоб-в-лоб столкнулся с ехавшей на встречу машиной. В результате серьезно пострадал водитель машины. Другие машины пострадали не так сильно.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Житомирской области в понедельник, 17 апреля, на 240 километре автотрассы Киев - Ковель столкнулись две легковушки. В результате аварии погибли пять человек. Еще двое получили травмы и попали в больницу.