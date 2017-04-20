В Киеве неизвестные обстреляли частный дом - ВИДЕО

Инцидент произошел на улице Крутая в Дарницком районе. К счастью никто из людей не пострадал. Пуля попала в окно дома.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, в полицию обратился 39-летний владелец дома. Он рассказал, что услышал звуки, похожие на выстрелы, а затем звон разбитого стекла. В своем окне он заметил отверстие.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила два пыжа-амортизатора и дробь. Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины - Хулиганство. За совершение такого правонарушения предусмотрено до семи лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 1 апреля в Днепровском районе Киева произошла очередная стрельба. Полиция задержала три человека.