03:00 20.04.2017 | Киев | НовостиНовости Украины 100164475:Polishuk
В Киеве неизвестные обстреляли частный дом - ВИДЕО
В Киеве в среду утром, 19 апреля, неизвестные обстреляли частный дом.
Инцидент произошел на улице Крутая в Дарницком районе. К счастью никто из людей не пострадал. Пуля попала в окно дома.
Как сообщает пресс-служба столичной полиции, в полицию обратился 39-летний владелец дома. Он рассказал, что услышал звуки, похожие на выстрелы, а затем звон разбитого стекла. В своем окне он заметил отверстие.
Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила два пыжа-амортизатора и дробь. Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины - Хулиганство. За совершение такого правонарушения предусмотрено до семи лет лишения свободы.