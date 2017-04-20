На ремонт дорог к Евровидению Киев потратил 912 миллион гривен - КГГА

Ремонт киевских дорог к Евровидению обойдется в 91,3 миллиона гривен.
Больше всего денег пошло на капитальный ремонт улицы Митрополита Андрея Шептицкого от площади Пантелеймона Кулиша до транспортной развязки на Левобережной площади. Тут будет потрачено 48,5 миллионов гривен. Об этом в среду, 19 апреля, рассказали журналистам в департаменте инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.
По данным ведомстве, капитальный ремонт улицы Раисы Окипной от автомобильного моста через Русановский канал до Левобережной площади с транспортной развязкой на Левобережной площади обойдется в 30,2 миллионов гривен.
При этом строительство трех светофорных объектов возле Международного выставочного центра и ремонт асфальтобетонного покрытия моста Метро через реку Днепр с покраской перильного ограждения вместе обойдутся в 6,2 миллионов гривен. Кроме того, капитальный ремонт Русановской набережной от моста Патона до автомобильного моста через Русановский канал и ремонт асфальтобетонного покрытия моста Метро через Днепр будут стоить четыре миллиона гривен, - рассказали в КГГА.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Государственное агентство автомобильных дорог Украины готовит проекты на работы стоимостью 18 миллиардов гривен.