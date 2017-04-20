На ремонт дорог к Евровидению Киев потратил 912 миллион гривен - КГГА

Больше всего денег пошло на капитальный ремонт улицы Митрополита Андрея Шептицкого от площади Пантелеймона Кулиша до транспортной развязки на Левобережной площади. Тут будет потрачено 48,5 миллионов гривен. Об этом в среду, 19 апреля, рассказали журналистам в департаменте инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

По данным ведомстве, капитальный ремонт улицы Раисы Окипной от автомобильного моста через Русановский канал до Левобережной площади с транспортной развязкой на Левобережной площади обойдется в 30,2 миллионов гривен.

При этом строительство трех светофорных объектов возле Международного выставочного центра и ремонт асфальтобетонного покрытия моста Метро через реку Днепр с покраской перильного ограждения вместе обойдутся в 6,2 миллионов гривен. Кроме того, капитальный ремонт Русановской набережной от моста Патона до автомобильного моста через Русановский канал и ремонт асфальтобетонного покрытия моста Метро через Днепр будут стоить четыре миллиона гривен, - рассказали в КГГА.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Государственное агентство автомобильных дорог Украины готовит проекты на работы стоимостью 18 миллиардов гривен.