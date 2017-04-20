Кличко велел повысить уровень качества коммунальных услуг

При этом он подчеркнул необходимость повышения уровня качества коммунальных услуг. Как сообщает пресс-служба городского головы, в среду, 19 апреля, городской голова провел выездного совещания по итогам отопительного сезона.

Во время совещания он поручил "Киевэнерго" предоставить главам районов Киева карту разрытых труб, а главам районов - проверить эту карту. Все должно быть ликвидирована и

на их месте положен асфальт, территория приведена в надлежащее состояние, это ваша зона ответственности, - заявил Кличко, добавив, что профильные заместители и руководство коммунальных предприятий отвечают за качество услуг, которые получают киевляне.

Вместе с тем городской голова отметил, что в ближайшее время все зеленые зоны, парки и скверы должны быть убраны и обустроены. Контролировать решение этого вопроса он будет лично.

Он также поручил в связи с похолоданием, теплоснабжающим организациям столицы откорректировать графики отключения горячей воды и на период непогоды не выключать горячее водоснабжение в столицы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Киевская городская государственная администрация включать отопления в домах в связи с похолоданием не намерена. Уже в конце недели снова потеплеет. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.