09:56 20.04.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Кличко велел повысить уровень качества коммунальных услуг

Городской голова Виталий Кличко дал поручение главам районов завершить ремонтные работы теплосетей.

Кличко велел повысить уровень качества коммунальных услуг

При этом он подчеркнул необходимость повышения уровня качества коммунальных услуг. Как сообщает пресс-служба городского головы, в среду, 19 апреля, городской голова провел выездного совещания по итогам отопительного сезона.

Во время совещания он поручил "Киевэнерго" предоставить главам районов Киева карту разрытых труб, а главам районов - проверить эту карту. Все должно быть ликвидирована и

на их месте положен асфальт, территория приведена в надлежащее состояние, это ваша зона ответственности, - заявил Кличко, добавив, что профильные заместители и руководство коммунальных предприятий отвечают за качество услуг, которые получают киевляне.

Вместе с тем городской голова отметил, что в ближайшее время все зеленые зоны, парки и скверы должны быть убраны и обустроены. Контролировать решение этого вопроса он будет лично.

Он также поручил в связи с похолоданием, теплоснабжающим организациям столицы откорректировать графики отключения горячей воды и на период непогоды не выключать горячее водоснабжение в столицы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Киевская городская государственная администрация включать отопления в домах в связи с похолоданием не намерена. Уже в конце недели снова потеплеет. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.


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