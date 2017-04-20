Киевсовет утвердил решение об украинизации города

Как отмечается, за соответствующее решение проголосовали 91 депутат.

"Установить, что в Киеве языком работы предприятий, учреждений и организаций коммунальной формы собственности является государственный язык - украинский. Также рекламные объявления, вывески, плакаты, афиши, сообщения и другие формы аудио- и визуальной продукции, ценники должны выполняться на украинском языке", - отметил инициатор решения, депутат Юрий Сиротюк.

Согласно его словам, иностранна вывеска должна быть разрешена только с указанием перевода на украинский язык. При этом во всех заведениях сферы общественного питания, торговли меню должно предоставляться на государственном языке.

По мнению Сиротюка, это решение позволит защитить права украиноязычного населения Киева.

"В сфере обслуживания часто возникают конфликтные ситуации, когда по просьбе посетителя обслуживать его на украинском языке, персонал не может ему в соответствующей форме ответить. Это неуважение и содержит признаки нарушения прав потребителей", - добавил Сиротюк.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Киевский совет принял решение о предоставлении разрешения на разработку проекта строительства Центра защиты животных.