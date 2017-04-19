В среду на мосту через Русановкий канал частично ограничат движение

Тут "Киеватодор" будет проводит ремонт деформационных швов. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, движение будет ограничено с девяти часов утра и до шести часов вечера.

Вместе с тем "Киевавтодор" призывает водителей, по возможности, избрать другие маршруты движения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, до 30 апреля, в связи с выполнением работ по капитальному ремонту дорожного покрытия на Кольцевой дороге на участке от улицы Соборной до поворота на город Вишневое будет ограничено движение транспорта до 4-х полос движения.