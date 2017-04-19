06:00 19.04.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В среду на мосту через Русановкий канал частично ограничат движение

В среду, 19 апреля, столичные власти частично перекроют движение транспорта на мосту через Русановкий канал, соединяющий Русановской набережной с улицей Раисы Окипной.

В среду на мосту через Русановкий канал частично ограничат движение

Тут "Киеватодор" будет проводит ремонт деформационных швов. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, движение будет ограничено с девяти часов утра и до шести часов вечера.

Вместе с тем "Киевавтодор" призывает водителей, по возможности, избрать другие маршруты движения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, до 30 апреля, в связи с выполнением работ по капитальному ремонту дорожного покрытия на Кольцевой дороге на участке от улицы Соборной до поворота на город Вишневое будет ограничено движение транспорта до 4-х полос движения.


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