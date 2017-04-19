16:19 19.04.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В одной из столичных квартир обнаружены два трупа

Столичная полиция занимается выяснением всех обстоятельств гибели мужчины и женщины.

В одной из столичных квартир обнаружены два трупа

Так, тела женщины и мужчины недавно обнаружили в квартире с ранениями области головы. Такие данные передали в отделе коммуникации столичной полиции. Оказалось, что в полицию Днепровского района сын погибшей женщины сообщил, что в квартире он увидел свою мертвую мать с огнестрельными ранениями, а также ее сожителя – с аналогичными ранениями.

Вскоре на проспект Мира, где находится квартира, отправилась оперативная группа. На месте был изъят пистолет девять миллиметров и стреляные гильзы. Предварительная версия – мужчина выстрелили в женщину, а потом застрелился.

Как сообщал УРА-Информ, во Львове парень зарезал девушку в подъезде, а потом выпрыгнул с седьмого этажа.


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