17:19 19.04.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве появится бесплатный кинотеатр для пенсионеров

В столичном Гидропарке в бывшем Зеленом театре хотят открыть кинотеатр – специально для людей пенсионного возраста.

В Киеве появится бесплатный кинотеатр для пенсионеров

Это будет исключительно летний кинотеатр – для пожилых граждан. Эти сведения распространили 19 апреля в пресс-службе КГГА. Согласно сообщению – кинотеатр, который будет работать под открытым небом и называться "КиноСад Жизнелюб" хотят вскоре открыть в Гидропарке.

Этот кинотеатр будет являться первым хабом для пожилых людей на свежем воздухе. Он будет располагаться в Гидропарке. Сейчас планируют реконструировать Зеленый театр, который также оборудуют нужной техникой, а также снабдят материалами для показа. Кинотеатр этот останется в коммунальной собственности.

Как сообщал УРА-Информ, в столице снесен кинотеатр "Нивки".


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