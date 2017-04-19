В Киеве появится бесплатный кинотеатр для пенсионеров

В столичном Гидропарке в бывшем Зеленом театре хотят открыть кинотеатр – специально для людей пенсионного возраста.
Это будет исключительно летний кинотеатр – для пожилых граждан. Эти сведения распространили 19 апреля в пресс-службе КГГА. Согласно сообщению – кинотеатр, который будет работать под открытым небом и называться "КиноСад Жизнелюб" хотят вскоре открыть в Гидропарке.
Этот кинотеатр будет являться первым хабом для пожилых людей на свежем воздухе. Он будет располагаться в Гидропарке. Сейчас планируют реконструировать Зеленый театр, который также оборудуют нужной техникой, а также снабдят материалами для показа. Кинотеатр этот останется в коммунальной собственности.
Как сообщал УРА-Информ, в столице снесен кинотеатр "Нивки".