08:15 19.04.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве пьяный водитель разбил четыре машины - ФОТО, ВИДЕО

Столичная полиция во вторник вечером, 18 апреля, задержала мужчину, который пытался угнать машину.

В Киеве пьяный водитель разбил четыре машины - ФОТО, ВИДЕО

Злоумышленник за рулем был в нетрезвом состоянии и, пытаясь уйти от погони, разбил четыре машины. Как сообщают очевидцы инцидент произошел недалеко от улицы Семьи Кульженко около семи часов вечера.

Возле СТО, мужчина раскрыл автомобиль Jeep, а затем каким-то образом завел его, при этом перепутав переднюю передачу с задней въехал в припаркованные рядом иномарки Opel и Diamante. После чего Diamante отбросило в BMW, а затем последний влетел в ворота станции. Полиция тут же задержала угонщика.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 11 апреля в Киеве иномарка влетела в электроопору. В результате аварии два человека получили травмы. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, инцидент случился на набережной возле станции метро "Днепр".


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