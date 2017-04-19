В Киеве пьяный водитель разбил четыре машины - ФОТО, ВИДЕО

Злоумышленник за рулем был в нетрезвом состоянии и, пытаясь уйти от погони, разбил четыре машины. Как сообщают очевидцы инцидент произошел недалеко от улицы Семьи Кульженко около семи часов вечера.

Возле СТО, мужчина раскрыл автомобиль Jeep, а затем каким-то образом завел его, при этом перепутав переднюю передачу с задней въехал в припаркованные рядом иномарки Opel и Diamante. После чего Diamante отбросило в BMW, а затем последний влетел в ворота станции. Полиция тут же задержала угонщика.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 11 апреля в Киеве иномарка влетела в электроопору. В результате аварии два человека получили травмы. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, инцидент случился на набережной возле станции метро "Днепр".