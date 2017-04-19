14:41 19.04.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве горячую воду отключат на семь дней позже

По причине снижения в столице температуры воздуха принято решение немного перенести гидравлические испытания теплостей.

В Киеве горячую воду отключат на семь дней позже

Кроме прочего – также внесут изменения в график отключений жителям города горячей воды. Эти сведения распространили в пресс-службе КГГА. Согласно переданным данным – уже проведены переговоры с организациями сферы теплоснабжения и уже были подкорректированы графики отключений людям горячей воды.

Однако уже к концу этой недели хотят подготовить новый график отключений. При этом в администрации также добавили, что столица не хочет восстанавливать сезон отопления, ведь это нецелесообразно.

Как сообщал УРА-Информ, в столице ранее хотели отключить горячее водоснабжение для 515 домов.


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