В Киеве горячую воду отключат на семь дней позже

Кроме прочего – также внесут изменения в график отключений жителям города горячей воды. Эти сведения распространили в пресс-службе КГГА. Согласно переданным данным – уже проведены переговоры с организациями сферы теплоснабжения и уже были подкорректированы графики отключений людям горячей воды.

Однако уже к концу этой недели хотят подготовить новый график отключений. При этом в администрации также добавили, что столица не хочет восстанавливать сезон отопления, ведь это нецелесообразно.

Как сообщал УРА-Информ, в столице ранее хотели отключить горячее водоснабжение для 515 домов.