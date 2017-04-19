01:30 19.04.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Столичная полиция задержали на взятке госисполнителя

В Киеве во вторник, 18 апреля, был задержан старший инспектор одного из столичных райотделов Государственной исполнительной службы.

Столичная полиция задержали на взятке госисполнителя

Чиновник попался на взятке. Он требовал 90 тысяч гривн и за эти деньги обещал директору коммерческой структуры снять арест с банковских счетов фирмы.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, правоохранители установили, что госисполнитель, чтобы не брать деньги в руки, попросил перечислить их на банковскую карточку. Против задержанного открыто уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Оперативники Управления защиты экономики в города Киеве задержали злоумышленника в служебном кабинете. Сейчас правоохранители проводят санкционированный обыск.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одессе на взятке задержали следователя одного из райотделов полиции.


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