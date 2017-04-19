Столичная полиция задержали на взятке госисполнителя

Чиновник попался на взятке. Он требовал 90 тысяч гривн и за эти деньги обещал директору коммерческой структуры снять арест с банковских счетов фирмы.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, правоохранители установили, что госисполнитель, чтобы не брать деньги в руки, попросил перечислить их на банковскую карточку. Против задержанного открыто уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Оперативники Управления защиты экономики в города Киеве задержали злоумышленника в служебном кабинете. Сейчас правоохранители проводят санкционированный обыск.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одессе на взятке задержали следователя одного из райотделов полиции.