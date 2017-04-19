12:19 19.04.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Эксперты определят будущее театра на Подоле

Судьбу столичного Театра на Подоле будет вскоре решать специальная экспертиза. 

Эксперты определят будущее театра на Подоле

Про это рассказали недавно представители КГГА. Было решено провести вскоре сразу две экспертизы - это анализ в сфере градостроительства – что именно могло быть построено на участке, и проверка также и проектных решений – отметил также глава аппарата КГГА В. Бондаренко.

Пока что – согласно его словам – непросто оценить стоимость подобного рода экспертиз, но союз архитекторов дал согласие на проведение их бесплатно. А нынешняя же ситуация с театром – итог некачественной коммуникации и плохого общественного обсуждения.

Как сообщал УРА-Информ, неизвестные ранее облили краской театр на Подоле.


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