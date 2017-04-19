Эксперты определят будущее театра на Подоле

Про это рассказали недавно представители КГГА. Было решено провести вскоре сразу две экспертизы - это анализ в сфере градостроительства – что именно могло быть построено на участке, и проверка также и проектных решений – отметил также глава аппарата КГГА В. Бондаренко.

Пока что – согласно его словам – непросто оценить стоимость подобного рода экспертиз, но союз архитекторов дал согласие на проведение их бесплатно. А нынешняя же ситуация с театром – итог некачественной коммуникации и плохого общественного обсуждения.

Как сообщал УРА-Информ, неизвестные ранее облили краской театр на Подоле.