Во Дворце Спорта завершается ремонт

Ремонт хотели бы закончить накануне старта ЧМ по хоккею - в ІА. Эти сведения сегодня – 18 апреля – передали в КМУ. Таким образом – во Дворце под руководством украинского вице-премьера прошло заседание Оргкомитета.

Оргкомитет, занимающийся подготовкой в нашей стране хоккейного ЧМ-2017. Также в данном заседании участвовал министр украинского спорта, глава НОК, представители НСТУ, прочих ведомств. В рамках совещания отметили, что во Дворце Спорта уже залили лед, сделано новое освещение и многое другое.

Как сообщал УРА-Информ, в столице появится линия скоростного трамвая – до Дворца спорта.