15:22 18.04.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице на время демонтируют мемориал героям Небесной сотни

Мемориал, что был установлен в честь героев Небесной сотни – хотят на время демонтировать.

В столице на время демонтируют мемориал героям Небесной сотни

Демонтаж указанного мемориала понадобится ради следственного эксперимента – в деле о экс-бойцах "Беркута", а именно - П. Аброськина, а также бойца С. Зинченко, А. Маринченко, С. Тамтуры и О. Янишевского. Эти беркутовцы обвиняются в совершнии массовых убийств митингующих Майдана 20-го февраля 2014 г.

Со стороны обвинения уже заявлено ходатайство - относительно продления срока судебного поручения – продление необходимо до июля 2017 г. А мемориал на "пятачке" около аркад является помехой для следственных действий.

Как сообщал УРА-Информ, для мемориала Небесной сотне столичная власть выделила участок земли.


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