В Киеве включать отопление из-за похолодания не будут

Уже в конце недели снова потеплеет. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, возобновление подачи тепла является сложным технологическим процессом и вообще, это нецелесообразно технически и экономически. При этом Пантелеев напомнил, что городские власти приняли решение об окончании отопительного сезона 1 апреля в связи с установлением среднесуточной температуры в городе более восьми градусов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, власти Львова решили возобновить отопительный сезон. По состоянию на вторник, 18 апреля, тепло уже подано в 1 624 дома. Как сказано в сообщении Львовской городской рады, такое решение принято с вязи с обещанным синоптиками похолоданием в ближайшие дни.