В Киеве полиция задержала следователя

Правоохранитель попался на взятке в сто тысяч гривен. Как сообщает пресс-центра СБУ, следователь за эти деньги обещал гражданину одной из стран Закавказья за не привлекать его к уголовной ответственности за кражу и возвращение ему вещественного доказательства - автомобиля.

Злоумышленник был задержан возле здания райотдела во время получения всей суммы взятки. Против него открыто уголовное дело.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одессе во вторник, 18 апреля, полиция задержала следователя одного из районных отделов полиции. Правоохранитель попался на горячем во время получения взятка. Как сообщает пресс-службы Службы безопасности Украины, их сотрудники совместно с представителями военной прокуратурой задержали следователя, который требовал 500 долларов с местного жителя.