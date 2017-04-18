В Киеве 515 домам отключат горячую воду

Кроме того, горячая вода пропадет также у жителей Соломенского района. Это будет сделано ради проведения испытания тепловых сетей – для проверки 515 жилых домов. Эти сведения распространили в "Киевэнерго".

С 18-го апреля проверка теплосетей будет устроена в Святошинском районе, а также в районе Оболонь, на Подоле, Голосеево и в Соломенском районе. Начиная с 19-го апреля и по второе мая теплосети станут проверять от котельной "Никольская Борщаговка". Поэтому сегодня начнут охлаждать систему и затем последует отключение горячего водоснабжения.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Авдеевка к концу марта отсутствовало водоснабжение.