Подольский мост достроят за семь миллиардов гривен – КГГА

Так, сегодня в КГГА отметили, что еще в 2016 г. Киев от зарубежных доноров получил примерно пять миллионов долларов техпомощи - для решения вопросов собственной инфраструктуры. Сегодня такое заявление сделал первый замглавы администрации – Г. Плис.

Также он добавил и то, что средства эти давали городу для ведения интеллектуальных разработок, а к примеру - для реструктуризации хозяйства столицы нашего государства. Сейчас имеется проблема – как поступить с "Киевэнерго". А кроме того – изучается дальше ситуация, проводится аудит. Также городу выделили 200 тыс. евро – чтобы разобраться с ситуацией вокруг Подольского мостового перехода.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Кличко анонсировал достраивание Подольского моста за 350 млн евро.