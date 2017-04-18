На Правом берегу столицы появится больница скорой помощи

Эту информацию сегодня – 18-го апреля – распространил мэр В. Кличко – в рамках своего сегодняшнего визита в горбольницу номер 6 – передали в КГГА.

По словам мэра – сейчас в городе имеется лишь одно медучреждение скорой помощи, и оно расположено на Левом берегу. Здесь людям оказывают ургентную помощь. И было бы правильно также образовать больницу скорой помощи на столичном Правом берегу. В шестой больнице имеется для этого все, а также есть специалисты – отметил Кличко.

Как сообщал УРА-Информ, ранее столичный житель выпрыгнул из окна одной из больниц Киева.