20:46 17.04.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве столкнулись две маршрутки, пострадала девушка - ФОТО

В Киеве в понедельник, 17 апреля, столкнулись две маршрутки.

В Киеве столкнулись две маршрутки, пострадала девушка - ФОТО

В результате аварии травму получила молодая девушка. Как сообщают очевидцы в социальной сети, авария произошла в Дарницком районе. Свидетели также рассказали, что дорожно-транспортное происшествия произошло на остановке.

Тут одна маршрутка с пассажирами уезжала от остановки, пытаясь объехать аварийный легковой автомобиль, который стоявший в правой полосе. В это время водитель второй маршрутки врезался в заднюю часть машины.

В итоге молодая девушка получила травмы и скорая помощь увезла ее в больницу. Другие пассажиры от госпитализации отказались.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 15 апреля в Харькове на улице Желярди произошло дорожно-транспортное происшествие с участием девяти автомобилей. В результате аварии пострадал один человек.


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