Полиция в "Борисполе" задержала россиянку, разыскиваемую за терроризм - ФОТО

Женщина, которую Интерпол разыскивает за терроризм, была выявлена во время оформления пассажиров рейса "Оман (ОАЭ) - Киев". Как сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины, 30-летняя гражданка Российской Федерации разыскивается, как преступник, подозреваемый по статье Уголовного кодекса России "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации".

По данным пограничников она приехала в Украину из Иордании с четырьмя несовершеннолетними детьми. Целью ее приезда является получения статуса беженца.

Пограничники сообщили Украинское бюро Интерпола и Службу безопасности Украины о задержании и разъяснили гражданке требования действующего законодательства Украины. Ей также вручили памятку "Информация для лиц, которые на законных основаниях прибыли в Украину с целью быть признанными беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите в Украине". Сейчас женщина вместе с детьми передана сотрудникам Национальной полиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 16 апреля в аэропорту " Борисполь" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта пропуска "Киев" задержали гражданина РФ, которого разыскивал Интерпол за мошенничество.