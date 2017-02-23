В столице за три дня 14 тысяч человек заболели гриппом

Заболеваемость находится на уровне предыдущей недели – передали в пресс-службе КГГА. Среди детей происходит снижение, но был зарегистрирован рост заболеваемости среди некоторых детских возрастных категорий.

Так, за отчетный период гриппом заболело 9741 детей – против 9807, а также фиксируют снижение на 0,7%, а именно: среди детей до года наблюдают снижение числа заболевших на пять случаев, от одного до четырех лет фиксируют рост на девять случаев, а также от пяти до девяти лет – снижение на 2,4%, от десяти до 14-ти лет – на 3,1%. За данный период среди взрослых количество заболевших гриппом и ОРВИ выросло - на 20 случаев.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине к концу января 2017 г. гриппом заболело около 190 тысяч человек.