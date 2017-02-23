14:44 23.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице на женщину упала сосулька

Женщина получила травму по причине того, что ей на голову упала сосулька с крыши дома.

В столице на женщину упала сосулька

Об этом передали медицинские работники. Инцидент этот произошел вечером 20-го февраля в Шевченковском районе Киева на ул. Прорезной.

Так, 60-летняя женщина передвигалась по тротуару, когда на нее с крыши упала сосулька. В результате данного инцидента ее доставили в больницу с раной теменной области головы.

Как сообщал УРА-Информ, в декабре 2016 г. в Харькове на женщину упала сосулька. С травмой теменной части головы 49-летнюю женщину доставили в отделение нейрохирургии города. В феврале же 2016 г. в Полтаве сосулька, упавшая с крыши, убила 22-летнюю девушку.


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