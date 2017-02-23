09:34 23.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве пьяный водитель влетел в троллейбус

В Киеве в четверг утром, 23 февраля, иномарка столкнулась с троллейбусом.

В Киеве пьяный водитель влетел в троллейбус

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры троллейбуса получили незначительные травмы. Как сообщают очевидцы в социальной сети, авария произошла на перекрестке улиц Драйзера и Маяковского.

Тут столкнулись автомобиль Mitsubishi Pajero и городской троллейбус. По предварительным данным водитель внедорожника, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил троллейбус, который двигался по главной дороге.

При этом свидетели предполагают, что мужчина за рулем Mitsubishi находился в состоянии алкогольного опьянения. В итоге пассажира получили легкие травмы, однако от госпитализации отказались.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Святошинском районе полицейские задержали водителя с явными признаками алкогольного опьянения. Как сообщают очевидцы в Facebook, водитель автомобиля Toyota Camry пытался скрыться от экипажа полиции по проспекту Победы в сторону центра.


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