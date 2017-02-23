В Киеве горела квартира, заживо сгорела женщина - ФОТО

Квартира выгорела дотла. В результате пожара заживо сгорела женщина.

Как сообщают очевидцы в социальной сети, ее дочка госпитализирована в критическом состоянии в реанимацию. На месте происшествия работали три отделения спасателей.

При этом пожар был настолько сильным, что весь подъезд оказался сильно задымленным. По предварительным данным, погибшая женщина лежачая больная, встать она не могла.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице на Приозерной улице произошел пожар. Страшный инцидент произошел на третьем этаже в квартире, в одной из жилых комнат.