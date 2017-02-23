Сегодня Киев накроет мокрым снегом

Такой прогноз озвучили в пресс-службе КГГА. Согласно ожидания Укргидрометцентра, 23 февраля, в Киеве будет облачно. Ночью пройдет дождь с мокрым снегом, днем будет небольшой дождь. На дорогах местами образуется гололедица. Ветер ожидается западный и юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью сставит 0-2 ° тепла, днем столбик ртути поднимется до 6-8 °.

Как сообщал "УРА-Информ", 23 февраля чествуется память преподобного Прохора Печерского. Наши предки называли святого Прохор-Зимоох и говорили: «До Прохора старуха охала: "Ой, студено!" Пришел Прохор да Влас (24 февраля): "Никак скоро весна у нас?", "Прохор - к теплу поворот".