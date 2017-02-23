19:13 23.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100160852:mysnichenko

Киевлян просят сообщать про воду желто-зеленого цвета

В Днепровском, а также в Дарницком районах столицы устроят испытания теплосетей с использованием органического красителя.

Киевлян просят сообщать про воду желто-зеленого цвета

По этой причине киевлян просят сообщать про наличие желто-зеленой окраски воды в их кранах. Об этом передает пресс-служба КГГА.

С 27 февраля по десятое марта 2017 г. планируют проведение испытаний теплосетей на территории Дарницкого и Днепровского районов Киева. Работы проведут с целью обнаружения утечек теплоносителя - применяя органический краситель - флуоресцеин. Краситель этот не является токсичным веществом и для организма не вреден - говорится в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, в феврале 2017 г. "Киевводоканал" проверил питьевую воду.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив