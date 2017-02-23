В Киеве на улице похитили человека

В столице Украины рядом со станцией метро "Минская" неизвестные похитили человека.
Об этом сообщает отдел коммуникаций Национальной полиции.
Как отмечается, в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение от прохожего о похищении человека.
В свою очередь по словам заявителя, мужчину насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Крмое того, у злоумышленников было оружие.
В настоящее время правоохранители выясняют все подробности инцидента и проверяют прилегающую территорию и наличие камер видеонаблюдения. Также ориентировка на розыск автомобиля передана всем столичным автопатрулям.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве неизвестные выкрали человека и разбили патрульную машину.