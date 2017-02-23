В Киеве на улице похитили человека

Об этом сообщает отдел коммуникаций Национальной полиции.

Как отмечается, в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение от прохожего о похищении человека.

В свою очередь по словам заявителя, мужчину насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Крмое того, у злоумышленников было оружие.

В настоящее время правоохранители выясняют все подробности инцидента и проверяют прилегающую территорию и наличие камер видеонаблюдения. Также ориентировка на розыск автомобиля передана всем столичным автопатрулям.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве неизвестные выкрали человека и разбили патрульную машину.