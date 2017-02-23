14:20 23.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве на улице похитили человека

В столице Украины рядом со станцией метро "Минская" неизвестные похитили человека. 

В Киеве на улице похитили человека

Об этом сообщает отдел коммуникаций Национальной полиции.

Как отмечается, в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение от прохожего о похищении человека.

В свою очередь по словам заявителя, мужчину насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Крмое того, у злоумышленников было оружие.  

В настоящее время правоохранители выясняют все подробности инцидента и проверяют прилегающую территорию и наличие камер видеонаблюдения. Также ориентировка на розыск автомобиля передана всем столичным автопатрулям.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве неизвестные выкрали человека и разбили патрульную машину.


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