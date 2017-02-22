В центре столице произошла перестрелка

На перекрестке улиц Герцена и Мельникова пассажиры "Mercedes" несколько раз выстрелили в сторону "Mazda" и скрылись с места. К счастью во время перестрелки никто не пострадал, однако, полиция ввела план "Перехват".

Как сообщает пресс-службы Главного управления Национальной полиции в столице, столичная полиция начала расследовать перестрелку, после того как около двух часов дня получила сообщение о том, что слышны выстрелы.

На место немедленно прибыла следственно-оперативная группа, которая обнаружила автомобиль Mazda с повреждениями. В салоне находились двое мужчин, которые рассказали, что в их сторону несколько раз выстрелили и повредили водительское боковое и заднее стекло.

Несмотря на то, что пострадавшие от каких-либо объяснений отказываются, полиция открыла уголовное дело и начала расследование.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве неизвестные украли из авто миллион гривен. Злоумышленникам после ограбления удалось скрыться с места происшествия.