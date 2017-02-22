В Киеве планируют открыть новый скоростной трамвай

Уже этой весной Киев планируют получить технико-экономическое обоснование проекта "Tram-Train".
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Как отмечается, проект "Tram-Train" позволит соединить скоростным сообщением левобережные жилые массивы и административно-деловое ядро города, что позволит существенно сократить время транспортных поездок.
"Общая протяженность линии составит 37,2 км, из которых 14,7 км - инфраструктура скоростного трамвая. Остальные - инфраструктура железной дороги ", - отметил первый заместитель председателя КГГА Илья Сагайдак.
Кроме того, линия трамвая будет включать два маршрута: "Милославская" - "Северная", и "Дарница" - "Кольцевая дорога". При этом оба - через Дарницкий железнодорожный мост.
Также "Tram-Train" предусматривает строительство примыкания, что соединит троещинскую линию скоростного трамвая с железной дорогой в районе станции "Троещина-2".
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице стартует строительство Борщаговской линии столичного скоростного трамвая до станции "Дворец Спорта".