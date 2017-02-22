В Киеве парня в его собственной квартире убили знакомые – ФОТО

В Соломенское управление полиции обратились местные жители с сообщением о пожаре в одном из домов. К месту происшествия выехали пожарные, а также правоохранители. В квартире на полу они обнаружили труп 21-летнего молодого человека. На его теле эксперты заметили следы ножевых ранений и ожогов.

После этого стражи порядка опросили соседей пострадавшего. Им удалось узнать, что к парню в гости приходили знакомые. После их ухода жители близлежащих квартир почувствовали запах дыма. Сейчас продолжается расследование по факту данного дела. Отмечается, что виновникам трагедии грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее в Киеве загорелась 16-этажка. Инцидент произошел на Приозерной улице.